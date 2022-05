Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’arrivée de Pogba !

Publié le 10 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Dernièrement, il a été question d’un intérêt de Manchester City pour Paul Pogba. Une opération qui ne se fera finalement pas pour le plus grand bonheur du PSG.

Alors que la fin de saison approche, le départ de Paul Pogba également. En effet, le Français arrive au terme de son contrat avec Manchester United et ne devrait pas prolonger. Bientôt libre, Pogba a alors l’embarras du choix pour son prochain club. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est annoncé que le PSG serait le mieux placé pour accueillir le champion du monde, tandis que le Real Madrid et la Juventus seraient encore et toujours à l’affût. Toutefois, ces dernières heures, Manchester City a également fait son apparition dans ce dossier Pogba.

Pogba dit non !