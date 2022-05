Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Mbappé au Real Madrid prend forme !

Publié le 10 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait concrètement se rapprocher du Real Madrid puisqu’il semble être proche d’un accord total avec le club merengue au niveau de ses droits à l’image.

Contractuellement engagé au PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous révélait en mars dernier que cette option prenait de l’ampleur aux yeux du champion du monde tricolore. Néanmoins, il se pourrait que le Real Madrid finisse par rafler la mise dans cette opération. Depuis quelque temps, malgré l’inversement de la tendance, le club merengue demeurerait confiant quant à ses chances de boucler la venue de Mbappé comme Le Parisien l’a affirmé en fin de semaine dernière. Foot Mercato a confié dans la soirée de dimanche qu’un cap aurait été franchi dans les négociations entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sur la question du droit à l’image alors que jusqu’à récemment, le Real Madrid n’était disposé qu’à céder 50% des droits en question au clan Mbappé.

Un accord entre le Real et Mbappé de plus en plus proche pour le droit à l’image