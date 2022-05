Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fait un premier pas vers le Real Madrid !

Publié le 9 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble avoir trouvé un accord avec le Real Madrid, qui rêve de le recruter depuis plusieurs années déjà.

La date fatidique du 30 juin 2022 approche à grands pas. Depuis l’été dernier, le Paris Saint-Germain sait qu’il a pris un gros risque en refusant toutes les offres pour Kylian Mbappé, qui a avoué avoir demandé à son club de le laisser partir. Du côté de Doha on semblait persuadés de pouvoir convaincre l’attaquant de 23 ans de finalement signer un nouveau contrat, avec la Coupe du monde au Qatar en ligne de mire. Une mission qui a semblé longtemps impossible... jusqu’à cet hiver ! Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG a réussi à changer les choses, se rapprochant à nouveau de Mbappé et de son entourage. Une prolongation est désormais possible, mais le temps ne joue pas vraiment en faveur du PSG, surtout avec l'entourage du joueur qui serait attendu dans la capitale espagnole pour y rencontrer le Real Madrid. Pour ne rien arranger, les Parisiens pourraient perdre leur dernier joker.

Accord total sur les droits à l’image

Outre le volet économique, le Paris Saint-Germain semblait avoir un grand avantage sur le Real Madrid avec les droits à l’image de Kylian Mbappé, qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois. Le PSG se serait en effet dit prêt à lui céder le 100%, tandis que le Real Madrid s’est toujours dit disposé à aller au maximum à 50%. La situation aurait toutefois changé, puisque La Gazzetta dello Sport annonce que le clan Mbappé et le Real Madrid seraient finalement proches d’un accord total sur les droits à l’image, sans en dévoiler les détails. Des informations confirmées dans la foulée par plusieurs médias, notamment Foot Mercato , qui parlent d’un véritable cap franchit dans les négociations autour de Kylian Mbappé.

Mbappé pourra prendre sa décision à la fin de la semaine