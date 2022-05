Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme révélation à 150M€ dans le feuilleton Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 16h15 par Pierrick Levallet

En quête d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG a fixé sa priorité sur Erling Haaland. Cependant, le Norvégien serait en train de prendre la direction de Manchester City, où un contrat en or l'attendrait.

Cet été, le PSG pourrait bien perdre l’un de ses éléments les plus importants en la personne de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, le Français ne s’est toujours pas prononcé pour son avenir alors que le PSG cherche à le prolonger et que le Real Madrid le convoite fortement. De son côté, le pensionnaire de Ligue 1 ne compte rien lâcher pour l’extension de l’engagement de Kylian Mbappé. Mais la direction parisienne n’exclurait pas que le pire puisse arriver. Dans cette optique, Leonardo multiplierait les pistes pour trouver un successeur digne de ce nom à Kylian Mbappé. Le10sport.com vous annonçait donc en exclusivité il y a plusieurs mois qu’Erling Haaland était la priorité du PSG. Cependant, le Norvégien prendrait la direction de Manchester City comme l’a affirmé The Athletic ce lundi. Et le club de Premier League n’aurait lésiné sur les moyens.

Haaland va signer un contrat à 150M€ avec Manchester City