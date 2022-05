Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est à Madrid !

Publié le 9 mai 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. D'ailleurs, le numéro 7 parisien serait actuellement dans la capitale espagnole. Mais alors qu'il serait accompagné de certains coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé ne serait pas forcément à Madrid pour négocier avec le Real.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le Français partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a déjà un accord de principe avec Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. Mais heureusement pour le PSG, il rattrape son retard sur le club merengue ces dernières semaines. Toutefois, le Real Madrid passerait à la vitesse supérieure, puisqu'une une rencontre serait prévue avec le clan Mbappé. Selon les dernières informations de Téléfoot - confirmées par Fabrizio Romano - la famille Mbappé devrait s'envoler cette semaine en direction de Madrid pour s'entretenir avec la direction du Real. D'ailleurs, Kylian Mbappé serait déjà dans la capitale espagnole. Est-ce une coïncidence ?

Kylian Mbappé est à Madrid avec des joueurs du PSG, mais...