Mercato - PSG : Nouvelle révélation tonitruante sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Comme annoncé par la presse espagnole, Kylian Mbappé est actuellement à Madrid. Toutefois, ni le joueur, ni son entourage n'ont prévu de s'entretenir avec les responsables du Real Madrid.

L'information a été dévoilée par la Cadena COPE . Au lendemain du match entre le PSG et l'ESTAC, Kylian Mbappé s'est rendu à Madrid aux côtés notamment d'Achraf Hakimi. Les deux joueurs ont été aperçus dans un restaurant de la capitale espagnole. La presse s'interroge logiquement sur le timing de ce déplacement, alors que l'entourage de Mbappé aurait prévu de rencontrer les dirigeants du Real Madrid dans les prochains jours pour évoquer son avenir. Mais proche des responsables du Real Madrid, Josep Pedrerol a tenu à démentir cette information.

Aucune rencontre prévue entre le clan Mbappé et le Real Madrid ?