Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille se profile avec Barcelone ?

Publié le 9 mai 2022 à 23h00 par Pierrick Levallet

En quête d'un peu de sang neuf pour son milieu de terrain, le Real Madrid suivrait avec attention la situation de Fabian Ruiz. Mais le club madrilène pourrait bien être rejoint par le FC Barcelone dans ce dossier.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid entendrait bien apporter un peu de fraîcheur dans son milieu de terrain. Le trio composé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro arrive en fin de cycle et le club madrilène aimerait assurer sa succession dès maintenant. Florentino Pérez scruterait donc le marché des transferts à la recherche d’un troisième joueur pour évoluer avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Et sur demande de Carlo Ancelotti, le président merengue suivrait avec attention la situation de Fabian Ruiz. Le technicien italien aimerait récupérer le milieu de terrain espagnol, qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage au Napoli entre 2018 et 2019. Cependant, Joan Laporta serait aussi en train de s’immiscer dans ce dossier.

Le Barça s’intéresse aussi à Fabian Ruiz