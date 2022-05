Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a fixé sa grande priorité pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 9 mai 2022 à 20h32

L’aventure de Paul Pogba à Manchester United semble toucher à sa fin, et celui-ci suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain. Alors que le Français fera son choix en fonction de sa famille, le PSG serait en bonne position pour d’enregistrer son arrivée lors du mercato estival.

L’entrejeu du Paris Saint-Germain devrait être en grande partie remanié la saison prochaine. En effet, Georginio Wijnaldum, arrivé librement lors du dernier mercato estival en provenance de Liverpool ne s’est pas montré convaincant, et sa première saison est vue comme un échec. Alors que Leandro Paredes est annoncé dans le viseur d’autres clubs, Danilo Pereira ou Ander Herrera ne semblent pas non plus donner une pleine satisfaction à Leonardo, qui se montre déjà très actif pour trouver leurs remplaçants. Le PSG s’intéresse à de nombreux joueurs tels que Sergej Milinkovic-Savic, Aurélien Tchouaméni, mais également Paul Pogba. L’international français, qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, ne devrait pas prolonger son aventure à Manchester United, et devrait partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. Toutefois, le club de la capitale doit faire face à une forte concurrence pour Paul Pogba, même s’il ferait partie des favoris.

Direction le PSG ou la Juve pour Paul Pogba

La situation contractuelle de Paul Pogba susciterait l’intérêt de nombreux clubs. En effet, le Paris Saint-Germain ne serait pas le seul à vouloir enrôler l’international français. En effet, la Juventus, le Real Madrid et même Manchester City aimeraient obtenir sa signature cet été. Toutefois, selon The Athletic , La Pioche ne rejoindra pas les Citizens, avec qui les négociations ne seraient même pas à un stade avancées, d'après le journaliste Nicolo Schira. En effet, Paul Pogba aurait décidé de prendre sa décision en fonction de sa famille, et non pas du salaire proposé selon les informations de 90min . Alors que son départ chez le rival mancunien serait désormais à exclure en raison de l’amour qu’il porte à Manchester United, le joueur de 29 ans et son entourage souhaiteraient quitter l’Angleterre, et ce, à cause d’un récent cambriolage à leur domicile. Sachant que son départ de Premier League semblerait inéluctable, Paul Pogba pourrait bien rejoindre le PSG, à moins qu'il n'opte plutôt pour la Juventus.

