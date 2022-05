Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 9 mai 2022 à 9h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 9 mai 2022 à 9h53

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba ne devrait pas s'éterniser à Manchester United. Sa situation contractuelle aurait attiré de nombreux clubs, dont le PSG. D'ailleurs, l'international tricolore aurait repoussé l'un de ses prétendants, pour le plus grand bonheur de Leonardo.

Comme presque chaque été, le milieu de terrain devrait être un chantier pour le PSG lors de ce mercato estival. Le club de la capitale aimerait de nouveau se renforcer dans ce secteur après l’échec du recrutement de Georginio Wijnaldum en juillet dernier. Dans cette optique, Leonardo suivrait de nombreuses pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Paul Pogba. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore ne devrait pas prolonger avec Manchester United et devrait donc faire ses valises cet été. Sa situation aurait interpellé de nombreux clubs européens, outre le PSG, puisque le Real Madrid, et Manchester City récemment, ont été liés au joueur de 29 ans. Cependant, la Pioche ne devrait pas rejoindre les Citizens cet été.

Pogba ne rejoindra pas Manchester City cet été