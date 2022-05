Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Paul Pogba !

Publié le 9 mai 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 mai 2022 à 13h50

En fin de contrat avec Manchester United et annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour cet été, Paul Pogba figurerait également sur les tablettes de Manchester City. Mais il semblerait que l’international français ait pris une décision radicale à ce sujet…

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », annonçait récemment Ralf Rangnick, l’entraîneur allemand de Manchester United, qui a donc confirmé que Paul Pogba (29 ans) ne prolongerait pas son contrat avec les Red Devils et quitterait donc Old Trafford libre à l’issue de la saison. Une déclaration qui forcément été accueillie avec le sourire par le PSG puisque le Qatar, qui souhaite impérativement faire venir du beau monde dans l’entrejeu cet été, a fait de Pogba une priorité à cet effet. Pourtant, la concurrence s’annonce acharnée dans ce dossier avec le Real Madrid, la Juventus, et il a même été révélé ces derniers jours que Manchester City avait fait une apparition soudaine pour Pogba. Mais le PSG peut souffler.

Pas de Pogba à Manchester City ?

À en croire les révélations de The Athletic ce lundi, Paul Pogba aurait déjà catégoriquement repoussé l’idée en coulisses de rallier Manchester City cet été, et la formation de Pep Guardiola semble donc déjà hors-course dans ce dossier. Trois écuries seraient encore en lice pour recruter Pogba : le PSG donc, mais également le Real Madrid ainsi que la Juventus Turin qui n’ont pas dit le dernier mot et resteront donc les principales menaces du Qatar pour le milieu de terrain français cet été. Le décor est donc planté pour la suite du feuilleton Paul Pogba…

Pogba pas fermé au PSG