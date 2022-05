Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision tonitruante bientôt prise pour Dani Alves ?

Publié le 10 mai 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Recruté l’hiver dernier par le FC Barcelone, Daniel Alves voit son avenir s’inscrire en pointillé, alors que l’international brésilien se verrait bien prolonger son séjour en Catalogne. Cependant, cette volonté n’est pas encore partagée par le club culé.

Peu après la nomination de Xavi en lieu et place de Ronald Koeman sur le banc de touche, le FC Barcelone a assisté au retour d’une autre de ses gloires passées en la personne de Daniel Alves. Libre après son départ de Sao Paulo, le joueur de 39 ans a retrouvé la Catalogne en s’engageant jusqu’à la fin de la saison afin d’aider un Barça en grande difficulté. Depuis, Dani Alves est apparu à 14 reprises sous le maillot blaugrana en prouvant qu’il pouvait encore apporter à une équipe de haut niveau, sans pour autant prendre part aux rencontres de Ligue Europa. Mais alors que son contrat prend bientôt fin, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus est plus que jamais dans le flou pour son avenir.

Le Barça n’a pas approché Dani Alves

Ce mardi, Sport annonce en effet que Dani Alves se dirige actuellement vers un départ du FC Barcelone. Et pour cause, le défenseur n’aurait toujours pas été approché par sa direction pour évoluer une année supplémentaire du côté du Camp Nou. Le Brésilien aimerait pourtant rester chez les Blaugrana afin de pouvoir participer à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année, mais le Barça n’aurait dégainé aucune offre jusqu’à maintenant. Une rencontre avec Xavi serait programmée dans les prochains jours, mais à ce jour, difficile d’imaginer un avenir en Catalogne pour Daniel Alves, surtout en cas d’arrivée de Cesar Azpilicueta comme l’espère encore le FC Barcelone.

« J'aimerais continuer parce que, ici, je suis chez moi »