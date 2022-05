Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment le Qatar a raté le gros coup Haaland !

Publié le 10 mai 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 10 mai 2022 à 14h31

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG pour venir pallier le départ probable de Kylian Mbappé, Erling Haaland va bien quitter le Borussia Dortmund mais pour prendre la direction de Manchester City. Un deal XXL sur le plan financier, sur lequel le Qatar n’a vraisemblablement pas voulu s’aligner…

Avec le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration en juin et qui semble finalement bien parti pour rejoindre le Real Madrid à cette échéance (malgré ses hésitations récentes comme le10sport.com vous l’avait révélé), le PSG doit donc se mettre en quête d’une nouvelle pointure pour renforcer son attaque cet été. Dès le mois d’août 2021, le Qatar se penchait sérieusement sur la question puisque le10sport.com vous révélé en exclusivité à l’époque le vif intérêt du PSG pour deux profils prestigieux en Bundesliga : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Le premier semble faire office de priorité absolue aujourd’hui au FC Barcelone, tandis que le second a bouclé son transfert XXL en direction de Manchester City : « Finalement, une décision est prise. Erling Haaland jouera pour Manchester City la saison prochaine. Haaland a informé le Real Madrid et le Bayern Munich de sa décision la semaine dernière. Les deux dernières semaines ont été consacrées aux détails du contrat », a indiqué lundi Jan Aage Fjørtoft, proche de la famille Haaland. Le PSG, ainsi que les autres clubs qui courtisaient le buteur norvégien (Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Barcelone…) ont donc été contraints de se faire une raison, d’autant que le deal semblait inatteignable sur le plan financier.

Haaland, une opération à plus de 350M€ ?