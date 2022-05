Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba réclame une petite fortune…

Publié le 10 mai 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Sans pour autant avoir une volonté précise sur la durée de son futur contrat qu’il soit au PSG ou ailleurs, Paul Pogba aurait les idées bien claires concernant son éventuel salaire et prime à la signature.

Et si Leonardo parvenait enfin à mettra la main sur Paul Pogba ? En marge du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait de sérieuses vues sur le milieu de terrain de Manchester United dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Néanmoins, Pep Guardiola pourrait jouer un sale tour au PSG dans la course à la signature de Pogba. En effet, l’entraîneur de Manchester City serait un grand admirateur du champion du monde tricolore et penserait à lui pour remplacer Fernandinho à Manchester City, lui qui pliera bagage cet été. The Daily Telegraph a confirmé la tendance en soulignant que ni le clan Pogba ni Manchester City n’avait nié des rapprochements et des intérêts communs.

Pogba voudrait un salaire supérieur à ses 350 000€ par semaine actuels et une prime à la signature !