Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une grande certitude pour Mbappé !

Publié le 10 mai 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

Malgré les récentes informations concernant la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid serait toujours relativement confiant quant à la signature de l'attaquant français.

Depuis jeudi, le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, à cette date, Le Parisien a révélé l'existence d'un pré-accord entre le PSG et Kylian Mbappé afin de prolonger son contrat de deux saisons avec à la clé un salaire annuel net estimé à 50M€ et une prime de fidélité de 100M€. Une information qui n'a évidemment pas manqué d'être commentée, surtout en Espagne, où le Real Madrid attend impatiemment sa signature. En restant confiant visiblement.

Le Real est toujours très confiant en interne