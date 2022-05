Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Salah… Laporta tente un coup pour cet été !

Publié le 10 mai 2022 à 9h00 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone aurait pour but de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Néanmoins, pour des raisons exclusivement financières, le Barça aurait été contraint de se mettre en retrait dans les dossiers Erling Haaland et Mohamed Salah. De quoi pousser le club blaugrana à tenter un coup avec Sadio Mané.

Depuis quelque temps et l’interview donnée par Joan Laporta à Mundo Deportivo ces dernières semaines, l’objectif du président du FC Barcelone pour le prochain mercato estival semble clair comme l’eau de roche. En effet, quatre voire cinq recrues sont attendues par le patron du Barça et un attaquant de classe mondiale figurerait tout en haut de la liste prioritaire du club blaugrana. Ces derniers temps, il a été question de plusieurs noms dans la presse. D’Erling Braut Haaland à Mohamed Salah en passant par Joao Felix ou encore Raphinha. Mundo Deportivo a fait un gros point sur ce dossier brûlant dans les couloirs du comité de direction du FC Barcelone.

