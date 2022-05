Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Salah, Laporta s’attaque à un autre attaquant de Klopp !

Publié le 9 mai 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

A la recherche de nouvelles stars pour la saison prochaine, le FC Barcelone regarderait à Liverpool. Et voilà que Sadio Mané serait dans les petits papiers blaugrana.

Cet été, le FC Barcelone va poursuivre sa révolution. Et en Catalogne, le marché des transferts promet d’être agité. Si Xavi attend de nombreux renforts durant l’intersaison, le gros dossier concerne surtout celui de l’attaque. Actuellement, la priorité semble d’ailleurs se nommer Robert Lewandowski. De plus en plus enclin à quitter le Bayern Munich cet été, le Polonais voudrait rejoindre le Barça. Mais chez les Blaugrana, d’autres noms auraient été cochés et ces pistes mèneraient au sein de l’effectif de Jürgen Klopp à Liverpool.

Et maintenant Mané ?

Ces dernières semaines, il avait notamment été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Mohamed Salah. Et à en croire les informations de Toni Juanmarti, son compère d’attaque à Liverpool, Sadio Mané, plairait aussi aux Blaugrana. En effet, pour Reshad Rahman, le journaliste espagnol a confié que le Sénégalais intéresserait énormément le Barça notamment étant donné sa situation contractuelle, lui qui est lié aux Reds jusqu’en 2023. Pourrait-on alors voir Mané au Camp Nou ? Réponse cet été.