Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre pour Haaland ?

Publié le 10 mai 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Alors qu'il devrait s'engager avec Manchester City, Erling Haaland a longtemps été annoncé proche du Real Madrid qui a finalement jeté son dévolu sur Kylian Mbappé.

Cet été, le Real Madrid a bien l'intention de frapper fort sur le marché. L'une des pistes envisagées a longtemps mené à Erling Haaland. Toutefois, le feuilleton concernant l'avenir de l'attaquant norvégien est sur le point d'être réglé puisque tout laisse à penser que son transfert à Manchester City est bouclé. Erling Haaland quittera donc le Borussia Dortmund pour rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Un coup dur pour le Real Madrid qui n'a toutefois pas souhaité tomber dans la surenchère dans ce dossier.

Mabppé, la priorité du Real