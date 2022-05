Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves interpelle Laporta pour son avenir !

Publié le 8 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin, Daniel Alves espère bien prolonger l'aventure avec le FC Barcelone.

Libre de tout contrat suite à la résiliation de son bail avec Sao Paulo, Dani Alves a fait son grand retour au FC Barcelone cet hiver. L'international brésilien a retrouvé le club qui lui a permis de remporter de nombreux trophées entre 2008 et 2016, et sous les ordres de Xavi, il prouve qu'il a encore le niveau pour évoluer au Barça. Toutefois, alors que son contrat s'achève le 30 juin, son avenir est incertain. Mais Dani Alves espère bien rester en Catalogne.

Alves veut rester