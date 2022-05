Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le salaire de la prochaine recrue de Xavi est révélé !

Publié le 7 mai 2022 à 14h00 par Amadou Diawara

Pour renforcer la défense du FC Barcelone, Xavi aimerait recruter Cesar Azpilicueta. D'ailleurs, le coach du Barça aurait déjà trouvé un accord contractuel à hauteur de 13M€ annuels avec le capitaine de Chelsea.

Après avoir recruté à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi ne compterait pas en rester-là. En effet, le coach du FC Barcelone aurait coché plusieurs noms pour renforcer son effectif lors du mercato estival, et notamment celui de Cesar Azpilicueta, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Chelsea. Et Xavi aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur des Blues .

Un accord à 13M€ entre le Barça et Cesar Azpilicueta ?