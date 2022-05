Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une seule solution pour conserver Saliba ?

Publié le 8 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba a expliqué à plusieurs reprises qu’il se verrait bien rester au sein du club phocéen la saison prochaine. Mais il ne semble y avoir qu’un seul moyen de le conserver pour Pablo Longoria…

Vendredi, en conférence de presse, William Saliba a une nouvelle fois lancé un appel du pied à la direction de l’OM pour la saison prochaine : « Je suis heureux ici, si je reviens la saison prochaine, c'est avec plaisir. Mais je ne peux pas plus me prononcer, car cela ne dépend pas que de moi. On verra à la fin de la saison », a indiqué le défenseur central de 21 ans, actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM. Et si Pablo Longoria souhaite vraiment conserver Saliba, il semble exister un moyen malgré ses finances limitées.

Un nouveau prêt ou rien ?