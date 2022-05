Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première vente est déjà bouclée !

Publié le 8 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une très forte concurrence au PSG, Marcin Bulka avait donc été prêté avec option d’achat du côté de l’OGC Nice l’été dernier, et les Aiglons ont décidé de le recruter définitivement.

Avec les présences de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Sergio Rico (qui a finalement rejoint Majorque durant le mercato de janvier), Marcin Bulka (22 ans) avait décidé de quitter le PSG l’été dernier, et il avait donc été prêté à l’OGC Nice où il a été un grand artisan du parcours en Coupe de France. Et même s’il n’a été qu’une simple doublure derrière Walter Benitez chez les Aiglons en Ligue 1, Bulka devrait y continuer sa carrière…

Bulka vendu par le PSG

Comme l’a annoncé L’Equipe, l'OGC Nice aurait d’ores et déjà décidé de lever l'option d'achat de Marcin Bulka qui avait été fixée à 2M€ avec le PSG, et l’ancien gardien de Chelsea, recruté libre en 2019, va donc définitivement quitter le Parc des Princes cet été après avoir enchainé les périodes de prêt ces dernières années (Cartagena, Châteauroux et donc l’OGC Nice).