Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour ce joli coup en Ligue 1 !

Publié le 7 mai 2022 à 23h10 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG et d’autres clubs européens en pinceraient pour Jonathan David, il ne faudrait pas vraiment compter sur une venue du Canadien à la prochaine intersaison. En effet, le LOSC aurait un plan précis pour la saison prochaine dans lequel David ferait partie intégrante.

Lors du prochain mercato estival, il pourrait y avoir de sérieux changements au niveau de l’avant-garde de l’effectif parisien. En effet, outre les fins de contrat d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé, une vente de Mauro Icardi serait attendue au sein du comité de direction du PSG emmené par Leonardo. Et pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain, les décideurs du club de la capitale semblent garder un oeil sur Jonathan David, comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier. Dernièrement, il était question d’une volonté de David de quitter le LOSC alors que son contrat court jusqu’en juin 2025 et le journaliste Nicolo Schira révélait que le Milan AC et Arsenal auraient des vues sur l’international canadien.

Le LOSC compterait aligner David et Ajorque la saison prochaine !