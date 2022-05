Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Fribourg débarque sur un titi parisien !

Publié le 10 mai 2022 à 17h00 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le club allemand de Fribourg vient de prendre position pour un pur produit de la formation parisienne : Eric Junior Dina-Ebimbe. Tout proche d’un départ l’hiver dernier, le milieu de terrain de 21 ans pourrait clairement faire l'objet d'un transfert lors du prochain mercato estival…

Champion de France, le PSG pourrait profiter de cette fin de saison 2021-2022 pour faire jouer ses jeunes pousses. Mais visiblement, Mauricio Pochettino n’a pas l’air décidé à offrir du temps de temps à Xavi Simons, Edouard Michut, Junior Dina-Ebimbe ou encore El Chadaille Bitshiabu. Seul Ismaël Gharbi a eu le droit de disputer quelques minutes après une entrée à la 89e minute, en lieu et place d’Angel Di Maria… Une situation qui crispe la jeunesse parisienne, dans l’incompréhension face à cette « stratégie » du technicien argentin. Paris n’a plus rien à jouer et les stars ne font pas vraiment le job, en témoigne, les trois derniers matchs soldés par trois nuls face à Lens (1-1), Strasbourg (3-3) et Troyes (2-2). La plupart des titis parisiens se posent des questions quant à leur avenir et certains envisageraient clairement un départ. D’autant plus que sur le marché, les clubs sont attentifs à leur situation…

Fribourg regarde Dina-Ebimbe pour un transfert

Parmi eux, on retrouve le milieu de terrain Éric Junior Dina-Ebimbe. Prêté au Havre puis à Dijon lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021, le joueur formé au PSG a pu s’aguerrir et trouver le temps de jeu nécessaire pour s’épanouir. Mais depuis son retour à Paris, ce n’est plus ça. Mauricio Pochettino l’a utilisé à 10 reprises seulement cette saison. Tout proche d’un départ l’hiver dernier (l'ESTAC était à deux doigts de la récupérer en janvier), Dina-Ebimbe se retrouve courtisé par plusieurs clubs européens. Et notamment en Allemagne, où son profil séduit.



Selon nos informations, le club de Fribourg vient de faire son entrée dans le dossier. Une prise de contact appuyée pour envisager une opération à l’été. Pas encore d’offre à destination de Paris, pour le moment, mais le pensionnaire de Bundesliga semble avoir des intentions pour tenter de récupérer le Français de 21 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Et pour l’heure, il n’est pas certain que Eric Junior Dina-Ebimbe prolonge. A l’instar du Bayer Leverkusen, Fribourg souhaite profiter de l’occasion pour faire un joli coup cet été. Reste à savoir si Paris tentera de le retenir ou si le club acceptera de le vendre, à bon prix.