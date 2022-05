Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Paul Pogba prend forme !

Publié le 10 mai 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG multiplie les pistes et s'active notamment pour le recrutement de Paul Pogba. Les Parisiens seraient même idéalement placés dans ce dossier.

En coulisses, le Paris Saint-Germain prépare déjà la saison prochaine avec une grande priorité, à savoir obtenir la prolongation de Kylian Mbappé. Mais dans le même temps, Leonardo souhaite également dessiner les contours du prochain effectif avec notamment la volonté de renforcer l'entrejeu du club de la capitale. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et surtout Paul Pogba (Manchester United). Un dossier qui prend forme.

Pogba en route vers Paris ?