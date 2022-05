Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tout prévu pour sa grande annonce !

Publié le 10 mai 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG prend de l’ampleur dernièrement, un accord devrait être annoncé avant le départ au Qatar du groupe parisien dimanche. Si le choix de Mbappé se portait sur le Real Madrid, il ne serait pas révélé avant la fin de la saison.

Partira, ne partira pas… Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé connaît son lot de rebondissements. Du rapprochement entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG pour une éventuelle prolongation de contrat comme le10sport.com vous l’affirmait le 29 mars dernier à un accord qui se profile entre l’entourage de l’attaquant du PSG et le Real Madrid au niveau de la question de la répartition du droit à l’image, le suspense reste entier dans le dossier Kylian Mbappé. Au point même où ses propres coéquipiers assurent publiquement ne pas savoir de quoi l’avenir du numéro 7 du PSG sera fait. Cela a été notamment le cas de Keylor Navas qui a fait passer le message suivant à El Larguero dans la nuit de lundi à mardi sur les ondes de la Cadena SER. « J'aimerais bien dire quelque chose sur Kylian, mais je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il restera avec nous. Lui ai-je parlé ? C'est une affaire personnelle ».

En cas de prolongation au PSG, Mbappé devrait l’annoncer avant dimanche !