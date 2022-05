Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La visite de Kylian Mbappé à Madrid affole l'Espagne !

Publié le 10 mai 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Au cœur des rumeurs concernant son avenir qui se joue entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé s'est offert une petite escapade dans la capitale espagnole. Et évidemment, cela n'a pas manqué de faire réagir de l'autre côté des Pyrénées.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG court jusqu'au 30 juin et alors qu'un départ au Real Madrid a longtemps semblé inévitable, la tendance commence à s'inverser, comme révélé par le10sport.com. La semaine, Le Parisien a même lâché une énorme bombe dans ce dossier, assurant que Kylian Mbappé avait trouvé un accord de principe afin de prolonger pour deux saisons au PSG avec à la clé, un salaire annuel net estimé à 50M€. Une information que la mère du joueur s'était toutefois empressée de démentir. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », confiait Fayza Lamari sur Twitter . C'est dans ce contexte, que Kylian Mbappé s'est offert une escapade à Madrid ce lundi avec Achraf Hakimi notamment. Et forcément, lorsque l'attaquant du PSG se rend dans la capitale espagnole à moins de deux mois de la fin de son contrat, cela ne peut pas passer inaperçu.

Mbappé à Madrid, tout le monde en parle en Espagne

C'est ainsi que ce mardi, Kylian Mbappé est en Une des médias madrilènes, sans grande surprise. « Mbappé est à Madrid ! », s'enflamme ainsi MARCA qui ajoute dans ses colonnes que « la star française passe plusieurs jours dans la capitale avec son ami Achraf. Son souhait est toujours de jouer pour Madrid. Pas de mouvement tant que le PSG n'a pas terminé le championnat. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, est lui aussi présent dans la capitale . » De son côté, AS souhaite le « bienvenue » à Kylian Mbappé tout en précisant que le Real Madrid « maintient sa feuille de route. Sa signature sera annoncée en juillet et il sera présenté avant la tournée américaine . » Mais il n'y a pas que les journaux qui parle du passage de Kylian Mbappé à Madrid.

Ya está aquí la portada de AS del martes, 10 de mayo ¡BIENVENIDO! pic.twitter.com/Ltx0QKHUzr — Diario AS (@diarioas) May 9, 2022

«Personne n'achète une maison sans voir le quartier»

En effet, à l'occasion de l'émission El Larguero , diffusée sur la radio espagnole la Cadena SER , plusieurs journalistes espagnols ont débattu de la visite de Kylian Mbappé à Madrid. « Il veut se familiariser avec sa future maison. Personne n'achète une maison sans voir le quartier, sans voir comment il est vécu... S'il avait vraiment l'intention de renouveler son contrat avec le PSG, serait-il assez maladroit pour venir à Madrid ? », s'enflamme dans un premier temps Tomas Roncero, rédacteur en chef de la partie football chez AS . « Je trouve cela passionnant. Il n'y a qu'une seule certitude : l'agence de voyage à laquelle ils font appel ne donne aucun conseil. La mère est allée à Doha et le joueur vient à Madrid. S'il va renouveler au PSG... Est-ce une provocation ? Est-ce un moyen d'obtenir plus d'argent du PSG ? », s'interroge de son côté le journaliste de La Cadena SER Antoni Daimiel, bien plus mesuré sur les rasions de la venue de Kylian Mbappé à Madrid. De son côté, Álvaro Benito qu'il « ne sait plus quoi penser » dans ce dossier qui n'a pas fini de faire parler en Espagne.