Mercato - PSG : Le Real Madrid a prévu la date de sa grande annonce pour Mbappé !

Publié le 10 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 10 mai 2022 à 8h33

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'être commenté, d'autant plus que l'attaquant du PSG s'est rendue à Madrid lundi. Mais le Real ne prévoit pas d'annonce officielle avant le mois de juillet.

Le feuilleton Mbappé s'emballe ! En effet, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin, et son avenir est toujours aussi flou. La semaine dernière, Le Parisien lâchait d'ailleurs une petite bombe, en assurant que Kylian Mbappé avait trouvé un accord de principe pour prolonger de deux saisons au PSG avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ nets. Une informations que sa mère avait toutefois rapidement démentie. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », confiait Fayza Lamari.

Aucune annonce officielle avant le 1er juillet ?