Mercato : L’OL ne lâche pas Christophe Galtier !

Publié le 10 mai 2022 à 8h05 par Guillaume de Saint Sauveur

Déjà courtisé par l’OL l’été dernier avant de rallier l’OGC Nice, Christophe Galtier serait toujours courtisé par Jean-Michel Aulas dans l’optique de la succession de Peter Bosz.