Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau titi parisien sur le départ ?

Publié le 10 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

En raison de son temps de jeu qu’il ne jugerait pas assez conséquent avec l’équipe première du PSG sous la houlette de Mauricio Pochettino, Edouard Michut aurait pris la décision d’aller voir ailleurs. Le FC Séville le garderait à l’oeil.

Après Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et bien d’autres avant eux, Edouard Michut serait susceptible de plier bagage à l’intersaison. Et ce, bien que ce soit dans des circonstances différentes des deux anciens joueurs du PSG. En effet, pour sa part, Michut dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 lorsque Aouchiche et Kouassi étaient arrivés à la fin de leurs contrats respectifs. Cependant, à en croire les informations de L’Équipe , confirmées par son agent Philippe Lamboley à RMC Sport , le temps de jeu trop faible du titi parisien l’inciterait à vouloir aller voir ailleurs.

Michut sur le départ pour… le FC Séville ?

À en croire les informations divulguées par le quotidien sportif, le transfert d’Edouard Michut pourrait prendre forme contre la coquette somme de 8M€ bien que le milieu de terrain de 19 ans n’ait pas vraiment eu sa chance au fil de la saison. Directeur sportif du FC Séville, Monchi garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation de Michut et serait prêt à saisir cette opportunité, à l’instar d’autres clubs européens. Le ton est donné.