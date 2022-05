Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'agent de ce crack de Pochettino sort du silence pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Agent d'Edouard Michut, Philippe Lamboley confirme les envies de départ d'Edouard Michut. Il a toutefois refusé de justifier cette décision.

Champion de France, le PSG n'a plus rien à jouer en championnat cette saison. Mauricio Pochettino peut se permettre de laisser la chance à de jeunes joueurs, en manque de temps de jeu cette saison. Agé de 18 ans, Ismaël Gharbi a remplacé Angel Di Maria en fin de match. Autre espoir du club, Edouard Michut est, lui, resté en tribunes. Une décision qu'il a du mal à digérer, au point qu'il envisage sérieusement de quitter le PSG à la fin de la saison.

L'agent de Michut confirme la tendance