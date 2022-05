Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Pochettino prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Au PSG, la gestion des jeunes est actuellement un sujet sensible. El malgré tous les efforts de Leonardo, l’exode des talents pourrait se poursuivre avec Edouard Michut.

En cette fin de saison, Mauricio Pochettino avait promis du temps de jeu aux jeunes du PSG. C’était l’occasion parfaite pour eux alors que le club de la capitale n’avait plus rien à jouer. Problème, l’Argentin n’a pas vraiment respecté sa parole, faisant finalement très peu jouer les espoirs du PSG, à l'instar de Xavi Simons, Edouard Michut ou Ismaël Gharbi. Et cela pourrait avoir de grosses répercussions alors que ces cracks commencent à s’impatienter sur leur situation. Cela pourrait notamment valoir pour Edouard Michut, de plus en plus frustré par son rôle. Au point désormais de vouloir partir définitivement.

Michut réclame son transfert !