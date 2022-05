Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi prend position pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 9 mai 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Tandis que l’avenir d’Ousmane Dembélé n’est toujours pas scellé, Xavi a fait part de son envie pour son protégé au FC Barcelone.

Cet hiver, il semblait acté qu’Ousmane Dembélé quitterait le FC Barcelone. Aujourd’hui, le club catalan s’active pour prolonger le protégé de Xavi, qui arrive au terme de son contrat. Reste pour cela à trouver à un accord et cela n’est pas encore le cas. Dembélé pourrait par conséquent quitter librement la Catalogne à la fin de la saison. De quoi d’ailleurs intéresser le PSG, qui aurait déjà avancé certains pions en coulisses pour s’offrir gratuitement Ousmane Dembélé cet été.

« Je souhaite qu’il reste »