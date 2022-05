Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute XXL cet été pour Paredes ?

Publié le 9 mai 2022 à 12h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2023, Leandro Paredes devrait quitter le Paris-Saint-Germain cet été. L’international argentin pourrait rebondir rebondir à la Juventus Turin.

Le mercato estival s'annonce pour le moins mouvementé au PSG. Alors que le dossier Kylian Mbappé vampirise tout le monde, le club de la capitale doit dégraisser son effectif. Entre Marco Verratti, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes, la direction estime avoir beaucoup trop de monde au milieu de terrain et envisage donc des départs. Le dernier nommé pourrait bien être l’un des premiers à quitter le PSG cet été. Paredes est de plus en plus annoncé sur le départ, d'autant qu'il dispose d'un temps de jeu réduit ces dernières semaines, et sa prochaine destination semble toute trouvée.

Paredes vers la Juventus ?