Mercato - PSG : L’avenir d’Ousmane Dembélé est encore loin d’être réglé !

Publié le 9 mai 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Après avoir poussé Ousmane Dembélé au départ cet hiver, le FC Barcelone cherche désormais à le prolonger. Un accord doit toutefois être trouvé pour cela et pour le moment, on en serait encore très loin…

Actuellement, le flou est total concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. Va-t-il prolonger au FC Barcelone ? Choisira-t-il de signer librement dans un autre club ? Le Français a l’embarras du choix. Poussé vers la sortie par le Barça cet hiver, Dembélé s’est accroché, comptant sur le soutien de Xavi, pour montrer qu’il avait ce qu’il fallait pour jouer avec les Blaugrana. Il l’a ainsi montré durant cette seconde partie de saison, réussissant à convaincre Joan Laporta et sa direction de faire machine arrière et relancer les discussions pour une prolongation. Ainsi, ces dernières semaines, le Barça s’est entretenu à plusieurs reprises avec Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé, afin de parvenir à un accord. Si le dialogue a donc été renoué, cela bloquerait encore et toujours sur le plan financier…

Xavi veut le garder…

L’avenir d’Ousmane Dembélé est donc au coeur des discussions actuellement au FC Barcelone. D’ailleurs, ce lundi, Xavi a été plus que clair concernant l’avenir de son numéro 7 : il veut le conserver. Présent devant les journalistes, l’entraîneur du Barça a ainsi fait une très grosse sortie sur ce dossier Dembélé, lâchant : « Je n’ai aucun doute avec Ousmane. Il nous apporte beaucoup. Il n’a pas de chance devant le but, mais il crée beaucoup. C’est un joueur qui fait des différences. Le club sait mon avis, mais il y a des négociations avec un agent, un joueur, un club. Nous verrons, je souhaite qu’il reste ».

… mais Dembélé reste silencieux !

Xavi l’a bien souligné, tout dépendra toutefois des négociations entre le FC Barcelone, Ousmane Dembélé et son agent. Et pour le moment, cela n’avancerait pas énormément. En effet, selon les dernières informations de la Cadena Ser, l’international français n’aurait toujours pas répondu à la dernière proposition des Blaugrana. Au Barça, on serait donc dans l’attente de Dembélé. A voir maintenant ce que choisira l’ailier barcelonais, qui, à côté de cela, à la possibilité de rejoindre un autre club librement et ainsi percevoir une grosse prime à la signature. Cela pourrait notamment être le cas au PSG où on serait très intéressé par Ousmane Dembélé. Il a même été question d’un pré-accord entre les deux parties. Affaire à suivre…