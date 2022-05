Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a contacté un renfort de l'été par téléphone !

Publié le 9 mai 2022 à 15h45 par La rédaction

En prêt du côté du Sporting Portugal cette saison, Pablo Sarabia devrait être de retour définitivement au Paris Saint-Germain la saison prochaine comme l'en a directement informé Leonardo.

Avec l’arrivée de Lionel Messi et la concurrence d’Angel Di Maria, Pablo Sarabia a dû partir en prêt au Sporting Portugal l'été dernier pour avoir du temps de jeu. Actuellement 2ème du championnat portugais à 1 journée de la fin, le Sporting fait une saison de haut niveau et au passage, Sarabia réalise des performances XXL. Auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de championnat, l’international espagnol est l’un des artisans de cette magnifique saison. Des performances qui ont tapé dans l’œil de Leonardo et du PSG où Sarabia est toujours sous contrat...

Sarabia de retour au PSG pour de bon ?