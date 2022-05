Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance se confirme pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG aimerait pallier son départ avec Erling Haaland. Seulement, le Norvégien prendrait la direction de Manchester City. Et la tendance serait en train de se confirmer.

Face à la possibilité que Kylian Mbappé s’en aille cet été, le PSG s’est mis en quête d’un successeur à l’international tricolore. Jusqu’à présent, de nombreux noms ont été liés au club de la capitale, comme Romelu Lukaku, Karim Adeyemi ou encore Mohamed Salah. Mais comme le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité en août dernier, la priorité de Leonardo est fixé sur Erling Haaland. Cependant, The Athletic a affirmé ce lundi que le Norvégien serait en passe de rejoindre Manchester City cet été.

Manchester City est prêt à payer la clause libératoire d’Haaland