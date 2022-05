Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà écrit pour Erling Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic mis à jour le 9 mai 2022 à 7h47

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait bien changer de club lors du mercato estival... Mais pas pour poser ses valises au Paris Saint-Germain !

Il est avec Kylian Mbappé le prodige du football européen et comme lui, il pourrait changer de club cet été. Erling Haaland semble avoir fait le tour au Borussia Dortmund et chercherait un nouveau défi, avec son nom qui a notamment circulé au Paris Saint-Germain comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Ces derniers mois, le PSG semble toutefois avoir perdu du terrain et après la sortie de piste du FC Barcelone et un Real Madrid exclusivement concentré sur le dossier Mbappé, c’est un autre club qui pourrait rafler la mise. De plus en plus de sources assurent en effet que Haaland aurait trouvé un accord avec Manchester City, qui est d’ailleurs l’ancien club de son père Alf-Inge Haaland.

Manchester City a su faire la différence pour Haaland