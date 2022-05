Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Le Graët avait vendu la mèche pour Zidane ?

Publié le 9 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Alors que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG, la petite phrase de Noël Le Graët à son sujet ne passe pas inaperçue.

Compte tenu de la saison en dents de scie du PSG, marquée par l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'écrire loin de la capitale. Pour le remplacer, de nombreux noms circulent, mais la priorité du Qatar serait Zinedine Zidane. Cependant, ce dernier serait très tenté par la perspective de prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. D'ailleurs, Noël Le Graët, président de la FFF, a été interrogé sur cette éventualité, et lâche une petite phrase sur le PSG qui n'a pas manqué d'être relevée.

«Zidane va peut-être prendre le PSG»