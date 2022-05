Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour Leonardo dans le feuilleton Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Cet été, pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG a fixé sa priorité sur Erling Haaland. Cependant, le Norvégien devrait rejoindre un autre cador européen lors du prochain mercato estival.

À l’approche du mercato estival, le PSG ne sait toujours pas ce que fera Kylian Mbappé cet été. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 23 ans ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir, alors que le Real Madrid le convoite toujours autant. La direction parisienne se préparerait donc au pire et scruterait le marché des transferts à la recherche d’un successeur à l’international tricolore. Dans cette optique, le10sport.com vous annonçait en exclusivité il y a plusieurs mois maintenant que Leonardo avait fixé sa priorité sur Erling Haaland. Cependant, le buteur vedette du Borussia Dortmund devrait rejoindre un autre club cet été.

Manchester City aurait bouclé l’arrivée d’Haaland