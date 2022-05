Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte est-il le meilleur choix pour le Qatar ?

Alors que Mauricio Pochettino se rapproche d’un départ en fin de saison et qu’à Doha on pense surtout à Zinedine Zidane, le nom d’Antonio Conte circule de plus en plus du côté du PSG. Selon-vous, l’Italien est-il le meilleur choix ? C’est notre sondage du jour !

Comme nous vous l’annonçons depuis l’automne dernier sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain va changer d’entraineur la saison prochaine. Arrivée il y a un an et demi, Mauricio Pochettino n’a pas convaincu et ce n’est pas l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions qui va changer les choses. Il devrait donc quitter son poste à un an de la fin de son contrat et au PSG on a déjà une idée pour le remplacer, puisque selon nos informations le grand favori est Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, l’ancien numéro 10 a l’avantage d’être Français, extrêmement populaire auprès des amateurs de football comme des joueurs, mais surtout terriblement efficace dans la compétition qui importe le plus au Qatar ! Dans sa très jeune carrière Zidane a en effet remporté trois Ligues des Champions... soit trois de plus que le PSG dans toute son histoire. Pourtant, l’intérêt ne semble pas forcément réciproque pour le moment, puisqu’il semble plutôt attendre qu’une place se libère à la tête de l’équipe de France.

Conte, un choix qui divise

Pourquoi ne pas miser sur Antonio Conte ? Certes sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2023, l'Italien semble avoir le profil qu’il faut au Paris Saint-Germain, même si selon nos informations aucun contact n’a eu lieu pour le moment. Rassembleur, autoritaire et surtout très ambitieux, il a gagné avec tous les clubs qu’il a entrainé ces dernières années. Avec lui, le PSG pourrait dire adieu au problèmes d’egos au sein du vestiaire et construire un projet solide. Tout n’est pas parfait pour autant, puisque Conte a montré une certaine difficulté à imposer son jeu en Ligue des Champions, avec des échecs cuisants à la Juventus ou plus récemment à l’Inter. De plus, il semble impossible qu’il puisse travailler avec un directeur sportif aussi envahissant que Leonardo, qui devrait donc soit prendre du recul soit carrément partir. Cela pourrait être suffisant pour finalement rester sur la priorité Zidane... ou même se rabattre sur la solution Pochettino, à qui il reste encore un an de contrat.



