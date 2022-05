Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Ce lundi, Kylian Mbappé est à Madrid en compagnie de certains joueurs du PSG. Alors que sa famille aurait prévu de rencontrer la direction du Real cette semaine, le numéro 7 parisien pourrait profiter de sa visite pour s'entretenir lui-aussi avec les hautes sphères madrilènes.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Et malheureusement pour le club de la capitale, la famille du joueur devrait se rendre à Madrid cette semaine. Selon les informations de Téléfoot , le clan Mbappé aurait prévu ce déplacement pour rencontrer la direction du Real. Toutefois, il semblerait que Kylian Mbappé ait devancé son entourage.

Kylian Mbappé à Madrid pour régler la question de droits à l'image ?