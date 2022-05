Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Michut vide son sac et fracasse Leonardo !

Publié le 9 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

En manque de temps de jeu au PSG, Edouard Michut aurait pris la décision de quitter son club formateur. Son entourage a confirmé la nouvelle et n'a pas hésité à s'en prendre aux responsables parisiens.

Au PSG, il a toujours été difficile pour les jeunes titis de se faire une place dans l'équipe première. Ces dernières années, plusieurs d'entre eux ont décidé de quitter la capitale et de faire leurs armes à l'étranger. Mais malgré les difficultés qui existent au PSG, Edouard Michut avait pris la décision de prolonger son contrat jusqu'en 2025 durant l'été dernier. Considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation aux côtés de Xavi Simons et d'Ismaël Gharbi, le milieu de terrain de 19 ans espérait alors glaner du temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, notamment face à l'ESTAC ce dimanche. D'autant que le PSG, déjà couronné champion de France, n'a plus rien à jouer en championnat. Mais à sa grande surprise, Michut est resté en tribunes durant l'intégralité de la rencontre, ce qui l'aurait profondément irrité. En manque de temps de jeu dans la capitale, le joueur aurait pris une décision radicale pour poursuivre sa progression.

Michut réclame son départ

Selon les informations de L'Equipe , Edouard Michut aurait pris la décision de quitter le PSG à la fin de la saison. Une information confirmée par son agent Philippe Lamboley à RMC Sport et France-Bleu Paris . Il ne serait pas question d'un prêt, mais bien d'un transfert définitif. Comme le précise Goal, sa mise à l'écart face à l'ESTAC a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, même si le joueur réfléchit depuis plusieurs semaines à cette décision. Le milieu de terrain estime que ses dirigeants, et notamment Leonardo, n'ont pas tenu leur parole en lui promettant d'être un pion essentiel dans le projet parisien. Contacté par France-Bleu Paris, l'entourage de Michut ne s'est d'ailleurs pas privé de critiquer l'attitude des responsables parisiens.

« On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet... »