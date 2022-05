Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’agace sur un sujet sensible du projet QSI !

Publié le 9 mai 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir des jeunes pépites du PSG telles que Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu s’avère encore très incertain en raison de leur faible temps de jeu, Mauricio Pochettino a afficé un discours très ferme à ce sujet dimanche soir après la rencontre contre Troyes.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, la direction du club de la capitale doit gérer un problème de taille : l’éclosion des jeunes issus du centre de formation et leur temps de jeu en équipe première. C’est ainsi que depuis plus de dix ans, le PSG a vu partir un nombre très important de ses « titis » comme Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Tanguy Kouassi… Et ce problème est encore loin d’être réglé ! Cette saison, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu se retrouvent au cœur de cet épineux débat, mais Mauricio Pochettino est monté au créneau à ce sujet.

« Certains doivent entendre les choses et les interpréter d’une autre manière »