Mercato - PSG : Coup de frein dans ce dossier brûlant ?

Publié le 9 mai 2022 à 12h45 par La rédaction

Pourtant en négociations avec sa jeune pépite du centre de formation, le Paris Saint Germain connait des obstacles concernant la prolongation de contrat d’Ismaël Gharbi.

Le Paris Saint Germain va sans aucun doute connaitre un marché des transferts particulièrement mouvementé cet été, avec plusieurs dossiers bouillants à traiter pour la direction du club, dont l’avenir de certains jeunes du centre de formation. Si le club a notamment entamé des pourparlers avec sa pépite du milieu de terrain Ismaël Gharbi en vue d’une prolongation de contrat, ça coince entre les deux parties !

Plusieurs détails à régler !