Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une ouverture pour Alexandre Lacazette !

Publié le 9 mai 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

En quête de renfort, notamment sur le plan offensif, le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Alexandre Lacazette. Et le club catalan aurait peut-être une ouverture pour l'international tricolore.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts afin de se remettre d’un début de saison catastrophique. Et cet été, le club catalan compterait bien faire de même pour vivre un exercice 2022-2023 plus paisible. Dans cette optique, Joan Laporta multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Parmi les noms liés à la formation blaugrana jusqu’à présent, on peut retrouver Robert Lewandowski, Romelu Lukaku ou encore Mohamed Salah. Alexandre Lacazette, lui aussi, figure sur la short-list du Barça comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Et Joan Laporta pourrait bien s’engouffrer dans une brèche pour ce dernier.

Arsenal n’a pas encore montré de signes d’une prolongation pour Lacazette