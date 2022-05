Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emmanuel Macron entre en jeu pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 18h15 par Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG approche à grands pas, semble dépasser les frontières du football.

A seulement 23 ans, Kylian Mbappé est déjà l’une des plus grandes stars mondiales et la plus grande du sport français. Donc que son avenir fasse énormément parler avec des jours bouillants qui approchent ! L’entourage de Mbappé serait en effet attendu dans la capitale espagnole pour y rencontrer les dirigeants du Real Madrid, deux semaines après avoir rencontré ceux du Paris Saint-Germain au Qatar. En attendant l’un des derniers obstacles pour les Madrilènes semble avoir été abattu, puisqu’un accord sur les droits à l’image serait de plus en plus proche, ce qui pourrait bien signer la fin des espoirs du PSG...

Macron veut avoir Mbappé au PSG pour les JO 2024