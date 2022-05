Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Guardiola plane toujours sur le feuilleton Pogba !

Publié le 10 mai 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’une éventuelle venue de Paul Pogba à Manchester City ait été démentie par The Athletic lundi, le PSG devrait tout de même se méfier du club entraîné par Pep Guardiola et ce, pour diverses raisons. Explications.

Paul Pogba pourrait-il rejoindre Manchester City dans les prochaines semaines ? Ces derniers jours, il est question d’une volonté de Pep Guardiola d’attirer le milieu de terrain de Manchester United à l’Etihad Stadium à l’intersaison, soit au moment où son contrat chez les Red Devils sera arrivé à expiration. Outre les intérêts du PSG, de la Juventus ou du Real Madrid, Pogba pourrait rebondir à City bien que The Athletic ait fait savoir dans la journée de lundi qu’une telle opération ne devrait pas avoir lieu. De quoi faire les affaires de Leonardo, directeur sportif du PSG qui travaillerait sur la venue du champion du monde depuis l’été dernier avant que Lionel Messi signe en faveur du PSG.

Le clan Pogba et City ne nieraient pas un intérêt commun !