Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille pour Paul Pogba !

Bien que Manchester City semblerait garder un oeil sur le dossier Paul Pogba, la course à la signature du joueur de Manchester United se jouerait plus entre le PSG, la Juventus et le Real Madrid d’après la presse anglaise.

Leonardo semblerait être prêt à faire tapis pour Paul Pogba. D’après les informations divulguées par Foot Mercato , le directeur sportif du PSG estimerait que le milieu de terrain de Manchester United serait ce qu’il manque à l’entrejeu du club de la capitale. Et alors qu’il devrait être agent libre cet été, le champion du monde tricolore ne manquerait pas de courtisans sur le marché. Outre le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient des possibilités très sérieuses pour la suite de la carrière du joueur de 29 ans qui pourrait bien signer son dernier gros contrat en Europe à l’intersaison.

City partirait de loin pour Pogba !