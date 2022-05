Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance ce confirme pour Ousmane Dembélé !

Publié le 10 mai 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé souhaiterait toutefois rester au FC Barcelone. Par conséquent, le contact n'est plus rompu entre l'entourage du joueur et la direction du club blaugrana.

L'avenir d'Ousmane Dembélé continue d'être au cœur des discussions au FC Barcelone. Et pour cause, alors que son contrat s'achève le 30 juin, et que le PSG semble à l'affût, l'international français est retenu par Xavi qui espère le conserver. « Je n’ai aucun doute avec Ousmane. Il nous apporte beaucoup. Il n’a pas de chance devant le but, mais il crée beaucoup. C’est un joueur qui fait des différences. Le club sait mon avis, mais il y a des négociations avec un agent, un joueur, un club. Nous verrons, je souhaite qu’il reste », confiait l'entraîneur du Barça en conférence de presse lundi. Et cela tombe bien puisque l'hypothèse d'une prolongation prend forme.

Laporta maintient le contact avec le clan Dembélé