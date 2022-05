Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour une star de Jürgen Klopp !

Publié le 10 mai 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

En cas de départ de Liverpool, où il est contractuellement lié jusqu’à l’été 2023, Sadio Mané verrait d’un bon oeil une venue au FC Barcelone. Une volonté partagée par le club culé selon la presse catalane.

Le FC Barcelone parviendra-t-il à boucler la venue tant attendue d’une nouvelle option offensive ? Au cours du prochain mercato, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait pour objectif d’offrir un nouvel attaquant à Xavi Hernandez afin que l’entraîneur du FC Barcelone puisse batailler sur tous les tableaux la saison prochaine. Que ce soit SPORT ou Sky Deutschland , un intérêt du FC Barcelone pour Sadio Mané a été confirmé ces dernières heures. Quid de Mundo Deportivo.

Sadio Mané aurait un oeil du côté du Barça !